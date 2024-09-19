В Киевской области авто на скорости съехало в кювет и перевернулось: есть пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области автомобиль Volkswagen на скорости съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель машины и двое его пассажиров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 18 сентября, в 20:10 они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге вблизи села Розумниця

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"По прибытию спасатели установили, что автомобиль Volkswagen съехал на обочину и опрокинулся, в результате чего пострадали люди. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали водителя и двух пассажиров из автомобиля. Пострадавшие были переданы работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 17 сентября, произошла авария с участием маршрутки и легковушки. В результате ДТП погибла водитель последнего авто, и пострадали 16 человек, среди которых есть ребенок.

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