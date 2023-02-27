В Киевской области 19-летний парень заказал товарищу убийство отца ради получения наследства: суд отправил за решетку злоумышленников. Фото

Суд признал виновным жителя Киевщины, заказавшего другу убийство собственного отца ради получения наследства. Также осудили и исполнителя преступления.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленники получили до 12 и 13 лет лишения свободы соответственно.

"Прокуроры в суде доказали, что 19-летний юноша, с целью получить наследство, заказал убийство родного отца. Он сообщил своему товарищу детальный план дома, а также место нахождения всех членов семьи. Часть полученных денег наследник планировал заплатить приятелю за совершенное убийство, а остальное – потратить на собственные нужды", – рассказали в прокуратуре.

В марте 2021 года исполнитель преступления ворвался в частный дом в селе Гнедин Киевской области, где проживал отец заказчика. Он напал на хозяина и более 25 раз ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Суд признал обоих виновными в совершении заказного убийства. Заказчика приговорили к 12 годам лишения свободы, а исполнителя к 13.

"До вступления приговора в законную силу оба осужденных будут находиться под стражей", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого из-за опрокинутой полочки. После этого злоумышленник пошел пить алкоголь.

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