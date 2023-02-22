В Киеве мужчина из-за опрокинутой полочки забил до смерти знакомого и пошел пить дальше. Фото

В Соломенском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил своего знакомого из-за опрокинутой полочки. После этого злоумышленник пошел дальше пить алкоголь.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире по улице Михаила Донца умер его товарищ. По словам киевлянина, его знакомый пришел избитый к нему в гости, где они вместе с сожительницей распивали алкогольные напитки, однако через некоторое время гость неожиданно упал и умер.

Согласно выводам медиков, 50-летний мужчина скончался в результате множественных травм головы, груди и живота.

"Полицейские установили, что к избиению потерпевшего причастен его товарищ. Во время застолья между мужчинами возникла потасовка, из-за случайно опрокинутой полочки, в результате которой нарушитель сильно избил знакомого. После этого мужчина вернулся к употреблению алкогольных напитков, а когда обнаружил, что его товарищ умер, вызвал полицию и пытался скрыть свою причастность к содеянному", – добавили в пресс-службе.

Киевлянину, 1980-го года рождения, сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области местный житель во время ссоры ударом молотка убил собутыльника. После этого злоумышленник пытался скрыться, но был задержан.

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