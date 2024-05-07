В киевской добывающей компании заявили о силовом давлении со стороны детективов БЭБ: что произошло

Киевская компания ООО "СОБІ" пожаловалась на давление сотрудников Бюро экономической безопасности. Правоохранительный орган заблокировал бизнес, обвинив его владельцев в якобы незаконной добыче полезных ископаемых и уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в материале "Стопкор". Редакции стало известно, что главное подразделение детективов БЭБ Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляет в отношении ООО "СОБІ" досудебное расследование по уголовному производству от 2023 года.

Еще в сентябре прошлого года детективы БЭБ провели на предприятии обыски и изъяли документацию, подтверждающую отсутствие каких-либо нарушений закона со стороны компании. Однако в бюро даже после изучения изъятых документов уголовное производство не было закрыто.

Как говорится в материале, история набрала новые обороты в апреле 2024 года. Отмечается, что 19 апреля детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины Виктор Глухенький и Антон Лукьянчук провели два "обзора" земельных участков Киевской области, которые использует ООО "СОБІ". Однако процедура вызвала сомнения.

На предприятии пожаловались, что детективы БЭБ Украины, в нарушение требований УПК Украины, на обоих участках привлекли одних и тех же "незаинтересованных" лиц как понятых, которых сами же правоохранители и привезли на собственных автомобилях премиум-класса.

Как следует из документов, "осмотр" участка проводился на основании определения следователя судьи Шевченковского райсуда Киева от 8 апреля. Однако из ее содержания следует, что следственные действия не должны помешать хозяйственной деятельности предприятия.

В то же время в компании отметили, что детектив Лукьянчук фактически остановил законную хозяйственную деятельность ООО "СОБІ", заблокировав своим автомобилем Audi Q5 весовую. Это сделало невозможным работу общества на участке. Как следствие – 10 грузовиков не загрузили песком. Они вынуждены были покинуть территорию. А вот детективы БЭБ Украины пообещали собравшимся на месте сотрудникам компании еще вернуться.

"Похоже, компанию решили буквально "подавить" бюрократическими и силовыми методами, ведь только за один месяц в отношении ООО "СОБИ" был открыт целый ряд производств с почти идентичными номерами. А активы предприятия – фактически заморожены и физически заблокированы. Кроме того, фирму внесли в перечень "рисковых контрагентов" по уплате налогов", – отметили журналисты.

В компании считают, что такие действия БЭБ могут быть выгодны недобросовестным конкурентам. Представители общества обратились в ДБР с заявлением о давлении на бизнес и невыполнение детективами БЭБ решения СНБО.

В материале отметили, что добывающая компания относится к реальному и законному сектору экономики, а в условиях войны – еще и стратегическому. Ведь песок, который добывает ООО "СОБІ", в основном используют для производства бетона и цемента, которые используются для восстановления разрушенных врагом объектов, а также для возведения многочисленных укреплений вдоль линии фронта. Однако сейчас предприятие вынуждено вести борьбу за собственное выживание.

Сейчас компания ожидает реакции со стороны Государственного бюро расследований на поданное обращение и продолжаем следить за этой резонансной ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Telegraf сообщил, что БЭБ возбудил ряд вторичных дел против свидетелей по делу украинского олигарха Игоря Коломойского, чтобы затянуть главное дело.

– В БЭБ сообщили, что в Киеве в одном из столичных бизнес-центров правоохранители разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр, присваивавший средства граждан Украины, Германии и Чехии. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, организатором "бизнеса" является совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко.

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