Мошеннический колл-центр и нелегальное казино для элиты в бизнес-центре: в Киеве разоблачили злоумышленников. Подробности дела

В Киеве в одном из столичных бизнес-центров правоохранители разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр, который присваивал средства граждан Украины, Германии и Чехии. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, организатором "бизнеса" является совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко.

Злоумышленнику и его пособникам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

"Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В то же время во время обыска жилья одного из злоумышленников изъяли почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег.

Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, организатором "бизнеса" является совладелец СЕО Club Ukraine Вячеслав Лысенко.

"Правоохранители следили за Вячеславом Лысенко 8 месяцев. Во время обыска 30 апреля в бизнес-центре на улице Дегтяревской правоохранители обнаружили казино, где подпольно играли в азартные игры депутаты и элита Киева. Также был разоблачен колл-центр, обманывавший на деньги граждан Чехии, Германии и Украины", - рассказал наш собеседник.

"Работники" колл-центра звонили потерпевшим и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.

"При обыске изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами. По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины", – отметили в пресс-службе БЭБ.

Стоит добавить, что обыски прошли также в клубном доме СЕО Клуба, принадлежащего Лысенко. Сам он, по информации нашего источника, скрылся за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили мошенника, который выдавал себя за офицера Службы безопасности и выдумывал деньги у семей украинских пленных. Свои услуги злоумышленник оценивал в зависимости от эмоционального состояния "клиентов" и их платежеспособности.

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