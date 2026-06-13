В киевской больнице скончался раненый военнослужащий: полиция начала расследование. Подробности

В одной из киевских больниц во время лечения скончался военнослужащий, находившийся здесь после ранения. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по данному факту.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В медучреждении выявили ряд нарушений.

Что известно

По словам правоохранителей, 9 июня в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одной из столичных больниц скорой медицинской помощи скончался 42-летний киевлянин. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

По предварительной информации, с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, проходил лечение в столичной больнице после полученных тяжелых огнестрельных ранений на фронте.

По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Кроме того, полицейские уже проводят досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

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"В настоящее время в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят причину смерти мужчины и качество оказанных медицинскими работниками услуг", – уточнили в пресс-службе.

Реакция городских властей

Стоит добавить, что в полиции не называют заведение, где произошла эта трагедия, однако, согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, военный скончался в "Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи".

Сообщается, что в настоящее время профильный департамент КГГА завершает комплексную проверку деятельности учреждения, в ходе которой был выявлен ряд нарушений. Также продолжается процедура получения и анализа официальных объяснений директора учреждения Виктора Дороша.

"По завершении проверки будут приняты соответствующие управленческие и кадровые решения. Вместе с тем сообщаем, что проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти раненого военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Кузнецова. Выводы экспертизы должны установить непосредственные причины смерти военнослужащего", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области в суд передали обвинительный акт в отношении врача-инфекциониста, действия которого привели к смерти 18-летнего курсанта. Парень скончался после введения препаратов, на которые у него была аллергия, о чем он заранее предупреждал медика.

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