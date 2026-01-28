В Одесской области будут судить врача из-за смерти 18-летнего курсанта: детали трагедии

В Одесской области в суд передали обвинительный акт в отношении врача-инфекциониста, действия которого привели к смерти 18-летнего курсанта. Парень умер после введения препаратов, на которые имел аллергию, о чем заранее предупреждал медика.

Трагедия произошла в январе 2024 года. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура в Telegram-канале.

Курсанта одного из учебных заведений с симптомами острого респираторного заболевания направили из медпункта в инфекционную больницу. Во время осмотра пациент сообщил врачу-инфекционисту о наличии аллергии на определенные антибиотики и гормональный препарат.

Впрочем, врач не внес эти сведения в медицинскую карту и оформил направление на госпитализацию без учета аллергического анамнеза. В дальнейшем медсестра, действуя в соответствии с назначениями, ввела курсанту лекарства, которые были ему противопоказаны.

После введения препаратов у парня развился анафилактический шок, приведший к смерти. Следствие установило, что уже после гибели пациента врач внес ложные данные в медицинскую документацию, отметив, что аллергический анамнез курсанта якобы был неотягощен.

Правоохранители квалифицировали действия медика как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и подделку официальных документов. Обвинительный акт направлен в суд, где врач будет отвечать за последствия своей халатности.

