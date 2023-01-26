В Киеве мошенник создал интернет-магазин и ''продавал'' технику: пострадали более 60 человек. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мужчину, который "продавал" компьютерную технику через созданный им интернет-магазин. Злоумышленник обманул более 60 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, поступили заявления от граждан о мошенничестве. Потерпевшие жаловались, что, покупая товары в одном из интернет-магазинов и делая полную предоплату, они не получают заказ.

"Было установлено, что нарушитель самостоятельно руководил интернет-сайтом, принимал заказы, отвечал на звонки. За отправку товара он требовал у покупателей осуществления полной оплаты по реквизитам банковской карты. Когда потерпевшие звонили по телефону с жалобами, что отправления долго не получают, мужчина обманывал людей, уверяя, что это из-за задержки логистики", – рассказали в пресс-службе.

В некоторых случаях злоумышленник присылал потерпевшим договоры о поставке заказанного ими товара в подтверждение. Полицейские уже установили 62 граждан, которые стали жертвами интернет-мошенника. Каждый из них перечислил мужчине от 25 до 70 тысяч гривен за несуществующий товар.

Задержанному, 37-летнему уроженцу Донецкой области, сообщили о подозрении в совершении мошенничества. Во время проведения обыска по месту проживания мужчины в арендованной квартире в Киеве правоохранители изъяли банковские карты, компьютер и другие вещественные доказательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации фальшивого пункта обмена валюты в Киеве. Потерпевший передал "кассиру" 52 тыс. долларов США для обмена, однако, получив деньги, злоумышленник скрылся через запасной выход.

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