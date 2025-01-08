В Киеве женская ревность стала причиной убийства. Подробности дела и фото

В Святошинском районе Киева задержала женщина, которая, по информации следствия, убила своего мужа. Во время ссоры на почве ревности она ударом кухонного ножа в спину убила сожителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в них поступило сообщение об убийстве мужчины в одной из квартир дома в Святошинском районе Киева.

"Работая на месте, правоохранители установили, в квартире проживали сожители – 39-летняя женщина и 46-летний мужчина. В тот день во время застолья между ними возник конфликт из-за ревности, во время которого женщина ударила мужчину ножом в спину. От полученных травм мужчина скончался", – добавили в пресс-службе.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания от стражи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области возникла ссора между местным жителем и его матерью. В конфликт вмешался отец, ударивший ножом в грудь и смертельно ранивший сына.

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