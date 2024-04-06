В Киеве женщина за $6 тыс. обещала уклонисту оформить его "волонтером" для выезда за границу

В Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по данным следствия, обещала мужчине организовать выезд за границу как волонтеру. Свои услуги злоумышленница оценили в 6 тысяч долларов США

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до 9 лет лишения свободы.

"По материалам следствия, подозреваемая предлагала помочь в фиктивном оформлении мужчины как волонтера в благотворительной организации, получающей гуманитарную помощь из-за границы. Она обещала договориться о том, что благотворительная организация подаст письмо областной военной администрации с просьбой согласовать разрешение на выезд "волонтера" за пределы Украины и поспособствовать во внесении сведений о нем в систему "Шлях". Также она давала инструкции, как нужно себя вести и что говорить при пересечении границы", – рассказали в пресс-службе.

По такой схеме женщина обещала переправить через государственную границу Украины 24-летнего мужчину, с которым раньше была знакома. Стоимость своих услуг она оценила в 6000 долларов США.

По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыто уголовное производство, а злоумышленнице сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить двух злоумышленников, которые, по данным следствия, потребовали деньги от благотворителей за включение водителей в систему "Путь". За свои услуги они хотели получить 9500 евро.

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