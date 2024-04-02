За 9,5 тыс. евро обещали благотворителям включить водителей в систему "Шлях": будут судить двух злоумышленников. Фото

В Киеве будут судить двух злоумышленников, которые, по данным следствия, потребовали деньги от благотворителей за включение водителей в систему "Шлях". За свои услуги они хотели получить 9500 евро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что к представителям одной из благотворительных организаций, занимающейся ввозом в Украину гуманитарной помощи, обратились двое местных жителей с предложением "помочь" включить членов их организации в систему "Шлях". Нарушители знали, что представители организации обратились с соответствующим запросом в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру, но ответа еще не получили", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, 30-летний частная предпринимательница и ее 57-летний знакомый заверили представителей организации, что могут повлиять на должностное лицо Министерства по решению этого вопроса. Свои "услуги" они оценили в 9500 евро.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, сначала правоохранители задокументировали передачу женщине 5000 евро, затем ее задержали и сообщили о подозрении после получения второй части средств в размере 4300 евро. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области пограничники разоблачили мужчину, пытавшегося незаконно выехать за пределы Украины. Сделать это житель Киева хотел с помощью копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он визуально был похож.

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