В Киеве женщина выбросила собаку своей подруги с пятого этажа: животное погибло. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева, по информации следствия женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа. От полученных травм животное погибло на месте происшествия.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.
Что известно
Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что возле подъезда дома на улице Даниила Щербаковского лежит собака, которую только что выбросили из окна.
"Полицейские выяснили, что собаку из окна пятого этажа бросила 38-летняя женщина, которая находилась в доме в гостях у подруги. Между гостьей и местной жительницей произошел словесный конфликт, из-за которого злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и выбросила его из окна", – добавили в пресс-службе.
К сожалению, в результате падения собака породы фокстерьер получила тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.
По факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления.
