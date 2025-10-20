В Киеве женщина выбросила собаку своей подруги с пятого этажа: животное погибло. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева, по информации следствия женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа. От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что возле подъезда дома на улице Даниила Щербаковского лежит собака, которую только что выбросили из окна.

"Полицейские выяснили, что собаку из окна пятого этажа бросила 38-летняя женщина, которая находилась в доме в гостях у подруги. Между гостьей и местной жительницей произошел словесный конфликт, из-за которого злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и выбросила его из окна", – добавили в пресс-службе.

К сожалению, в результате падения собака породы фокстерьер получила тяжелые травмы внутренних органов, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

По факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления.

