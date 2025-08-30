В Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков в мусорный бак: один песик погиб. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева местный житель выбросил в мусорный бак щенков стаффордширского терьера. К сожалению, одно животное погибло.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными в отношении двух и более животных, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, Соломенском районе в мусорнике возле одного из домов у жильцы нашли завязанный пакет, в котором среди бытового мусора было пятеро новорожденных щенков.

К сожалению, один песик погиб, а других спасенных передали волонтерам, которые теперь занимаются их здоровьем. Сейчас животные в клинике.

Правоохранители при участии кинологов провели обыск в квартире жителя дома, который мог выбросить новорожденных щенков. У него обнаружили собаку с явными признаками послеродового состояния. Владелец собаки признался, что вынес щенков на помойку, поскольку думал, что они мертвы.

"Труп погибшего песика изъяли и направили экспертизу для установления причины смерти. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Немешаево Киевской области женщина выбросила собаку с высоты нескольких этажей. К счастью, животное не только выжило, но чудом и не получило тяжелых травм.

