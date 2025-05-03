В Киеве женщина во время ссоры убила мужа, а затем ушла спать. Подробности дела и фото

В Киеве задержала женщина, которая, по информации следствия, причастна к убийству в Днепровском районе. Во время ссоры злоумышленница дважды ударила мужа ножом в спину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях к ним позвонила по телефону жительница Днепровского района Киева, которая сообщила, что обнаружила в квартире своего мужа без признаков жизни. В одной из комнат дома следователи обнаружили тело 70-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями спины.

"51-летняя заявительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и путалась в своих показаниях. В частности, полицейским удалось установить, что накануне вечером она вместе с мужчиной употребляла алкогольные напитки, а затем, во время ссоры, два раза ударила кухонным ножом мужчину в спину. Впрочем, вызвать скорую она не спешила, легла спать, а к утру позвонила в полицию", – уточнили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, на Оболони убил родную сестру. Во время ссоры злоумышленник ударил ножом родственницу, а затем скрылся.

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