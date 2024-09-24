В Киеве женщина во время конфликта едва не убила новую возлюбленную бывшего мужа. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева 33-летняя женщина с ножом напала на новую девушку бывшего мужа. Злоумышленница пришла на встречу для решения вопросов, связанных с воспитанием общего ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение от мужчины о том, что у дома на Оболонском проспекте находится его женщина с ножевым ранением.

"Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что фигурантка встретилась с бывшим мужем для решения вопросов, связанных с воспитанием общего ребенка, однако на встречу пришла и новая сожительница. При выяснении отношений между женщинами начался конфликт, который в дальнейшем перерос в драку. Нарушительница достала нож и ударила им соперницу в живот", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением, а 33-летнюю злоумышленницу задержали и сообщили ей о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, пытавшегося убить родного брата из-за конфликта по праву собственности на квартиру. Злоумышленник бросил в окно жилья родственника гранату.

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