Пытался взорвать брата гранатой из-за конфликта относительно квартиры: в Киеве будут судить рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который пытался убить родного брата из-за конфликта по поводу права собственности на квартиру. Злоумышленник бросил в окно жилища родственника гранату.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в июне к ним поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе местный житель, находясь возле многоквартирного дома, бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат.

"На месте стражи порядка установили, что боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю. В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, которая в это время проходила на улице", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – полицейские установили, что мотивом совершения преступления был конфликт между нарушителем и его братом по поводу права собственности на квартиру. Также известно, что 46-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который едва не убил бывшую сожительницу. Он несколько раз ударил женщину ножом из-за того, что она отказалась восстановить с ним отношения.

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