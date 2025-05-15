В Киеве женщина повредила портреты погибших защитников на Аллее Героев: ее задержали и передали полиции. Фото и видео
В Киеве правоохранители задержали киевлянку, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев. В частности, она пыталась разбросать цветы и успела повредить несколько фото погибших защитников, установленных на клумбе.
Как сообщили в полиции города, 33-летняя местная жительница "находилась в неадекватном состоянии". Свой поступок женщина объяснить не смогла.
"Граждане, которые проходили мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители", – отметили в полиции.
Очевидцы утверждают, что женщина действительно вела себя полностью неадекватно. Когда она начала разбрасывать флажки и портреты военных, ей сразу сделали замечание. Однако в ответ на замечание она начала драться.
Поэтому пришлось прохожему силою задержать эту женщину, и ждать полицию.
Хотя правоохранители и охарактеризовали нарушительницу как неадекватную, они доставили ее в Шевченковское отделение полиции, где сейчас с ней общаются. Вопрос о правовой квалификации еще не решен.
Как сообщал OBOZ.UA, к сожалению, это не первая такая попытка вандализма на Аллее Героев. Последняя состоялась еще в январе этого года.
А тем временем сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 16-летнего парня, который, по информации следствия, работал на врага. Подростку пообещали деньги за поджог автомобиля ВСУ в Киеве, а потом угрожали рассказать о совершенном преступлении украинской спецслужбе.
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