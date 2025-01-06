В Киеве молодой человек на Майдане Незалежности пытался поджечь флажки Мемориала памяти. Видео

В центре Киева неизвестный парень вечером пытался повредить флажки на Майдане Незалежности, установленные в память о погибших защитниках Украины. Злоумышленник облил их жидкостью из бутылки для разжигателя и пытался их поджечь.

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Делом уже занялись правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. Указанная информация зарегистрирована Шевченковским управлением полиции", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нарушителя, чтобы найти его задержали и привлечь к ответственности.

Напомним, в конце октября во Львове вандалы повредили могилы украинских воинов. Неизвестные среди ночи издевались над захоронениями защитников на Лычаковском кладбище, разбив более 20 могил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Майдане Незалежности мужчина умышленно повредил флаги и фотографии воинов, отдавших жизнь за Украину. В этот же день нарушитель задержан – им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

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