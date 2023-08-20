В Киевской области задержали рецидивиста, который избил и ограбил женщину. Фото

В Броварах Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил женщину по лицу. После этого он выхватил у потерпевшей телефон и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"На днях в полицию обратилась жительница столицы. Женщина сообщила, что неподалеку железнодорожного вокзала в городе Бровары неизвестный мужчина силой отобрал у нее мобильный телефон, после чего скрылся. Полицейские оперативно установили личность правонарушителя и задержали на одной из улиц города. Им оказался ранее судимый 34-летний уроженец Донбасса", – рассказали в пресс-службе.

Оперативники выяснили, что между злоумышленником и женщиной возник словесный конфликт, во время которого мужчина ударил потерпевшую и выхватил у нее мобильный телефон. По факту грабежа, совершенном в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Дарницком районе Киева задержали двух ранее судимых наркозависимых мужчин, которые могут быть причастны к ограблению. Злоумышленники сорвали золотую цепочку с шеи потерпевшей и сдали ее в ломбард.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали ранее судимого жителя Черновицкой области. Злоумышленник специально приехал в Киев на криминальные "заработки", во время которых ограбил женщину.

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