В Киеве "заминировали" два аэропорта и три ТРЦ: подробности ЧП

В воскресенье, 16 января, в Киеве в очередной раз сообщили о "заминировании" ряда ТРЦ: универмаг "Украина", Ocean Plaza и "Гулливер". Также ищут "взрывчатку" в двух аэропортах: "Борисполь" и "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Из построек эвакуировали посетителей и персонал, в них работали взрывотехники, полиция и кинологи.

Кроме того, как сообщает "Сегодня", в частности в универмаге "Украина" охрана сначала сообщила в громкоговоритель, что в помещении начался пожар. Однако представитель столичного управления ГСЧС Светлана Водолага сказала в комментарии изданию, что поступило анонимное сообщение о "заминировании", но никакого пожара нет. Проверка всех трех ТРЦ продолжается.

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Позже источники нашего издания в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники полиции Бориспольской области, кинологи, взрывотехники, а также работники патрульной полиции в г. Борисполь, проверили помещение терминала "Д" аэропорта "Борисполь" и близлежащую территорию. В ходе проведенной работы взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Около 17:46 обследование территории аэропорта "Борисполь" завершилось. Работа предприятия не нарушалась, людей из терминала не эвакуировали. Он работает в штатном режиме.

Также завершилась проверка ТРЦ, где было эвакуировано 400 человек, а также аэропорта "Киев" (Жуляны) – там тоже проводилась эвакуация. Взрывоопасные предметы и вещества не найдены.

Напомним, 15 января неизвестные сообщили о "заминировании" международного аэропорта "Киев" (Жуляны). В связи с этим спецслужбы срочно эвакуировали людей и приступили к проверке. Также было отменено несколько рейсов. Через несколько часов проверки взрывотехники не обнаружили опасные предметы, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Примечательно, что за последние дни по всей Украине "заминировали" десятки построек: аэропорты, больницы, школы, ТРЦ. В частности, 12 января СБУ получила сообщение о "взрывчатке" в аэропортах "Киев" (Жуляны) и "Борисполь", а также четырех станциях метрополитена и нескольких ТРЦ.

А 25 декабря был "заминирован" ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра тогда срочно эвакуировали.

Также в Киевской области мужчина "заминировал" детское отделение местной больницы. Он объяснил свои действия тем, что ревновал свою жену, которая вместе с детьми находилась в медучреждении.

Кроме того, два дня подряд сообщалось о "минировании" школ в Бердянске, а также в Кривом Роге.

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