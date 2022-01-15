В аэропорту 'Киев' началась срочная эвакуация: что произошло

В субботу, 15 января, неизвестные сообщили о заминировании международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны). В настоящее время спецслужбы проводят эвакуацию людей.

По предварительным данным, анонимное сообщение о взрывчатке поступило на почту Службы безопасности Украины около 14:00. Об этом сообщает ТСН.

Из-за информации о заминировании находившихся в аэропорту людей в срочном порядке начали эвакуировать. Также были отменены ближайшие рейсы.

На данный момент правоохранительные органы проводят на месте проверку. Сейчас в аэропорту находится полиция, сотрудники ГСЧС, взрывотехники и кинологи.

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Примечательно, что аналогичное сообщение поступало на электронную почту Службы безопасности Украины 12 января. Тогда злоумышленники кроме аэропорта "Киев" также писали о заминировании "Борисполя", четырех станций метрополитена и нескольких ТРЦ.

Напомним, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке эвакуировали.

В Боярке на Киевщине мужчина "заминировал" детское отделение местной больницы. Выяснилось, что он приревновал свою супругу, которая вместе с детьми находилась в медучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 11 января, неизвестный сообщил о минировании всех столичных школ.