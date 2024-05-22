В Киеве задержаны пять 'криминальных авторитетов' за участие в преступных сходках. Фото

В Киеве задержаны пять "криминальных авторитетов" за участие в преступных собраниях – "сходках". Еще один человек задержан за организацию незаконной переправки военнообязанных украинцев через государственную границу.

Об этом в среду, 22 мая, сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Следствие установило, что группа лиц изготовляла уклонистам поддельные документы, однако на каком-то этапе среди участников группировки возник конфликт, и "на помощь" позвали "криминальных авторитетов".

По данным источников OBOZ.UA, среди задержанных "авторитетов" – Саша Оболонский (Александр Кириченко), Шкаф (Александр Кадун), Третяк (Александр Третьяк), Князь (Нифлалиев Князь Ариф-оглы) и Албанец (Илья Гриценко).

По ходатайству Киевской городской прокуратуры все пять задержанных "криминальных авторитетов" взяты под стражу безальтернативно до 19 июля 2024 года.

В ОГП рассказали, что группа лиц обеспечивала изготовление для уклонистов поддельных документов – временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК о непригодности к военной службе и справок ТЦК и СП. С июня 2022 года по сентябрь 2023 года группировка подыскала по меньшей мере 42 "клиента" и получила от них по 5 тысяч долларов.

Однако договоренности со стороны группировки не были исполнены и "клиенты" потребовали возврата средств.

Чтобы урегулировать ситуацию участники группы обратились к "криминальным авторитетам", один из которых был привлечен как "третейский судья", и организовали "сходки".

"Правоохранители задокументировали проведение на территории Киева трех преступных собраний с участием "криминальных авторитетов" и собрали доказательства их причастности к противоправной деятельности", – сообщили в Офисе генпрокурора.

"Авторитетов" правоохранители задержали на территории Киева, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Во время обысков были изъяты 70 тысяч долларов, одна тысяча евро, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, органов государственной власти и медиа с признаками подделки, мобильные телефоны, банковские карты, наборы отмычек, четыре авто и т.д.

По данным СМИ, на "сходке" присутствовало 12 человек, среди которых Саша Оболонский, Шкаф, Шкаф-младший (Илья Кадун), Албанец (приближенный человек "вора в законе" Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу), Третьяк, Князь.

Кроме того, присутствовали Артем Нечепуренко по прозвищу Агрессор, Владислав Глущенко по прозвищу Валдис, Денис Ольгичев по прозвищу Рыжий, Андрей Каминский, Илья Бабич, Игорь Билык по прозвищу Игорюня, Евгений Панин по прозвищу Авдеевский и Максим Кремень по кличке Крамик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, за вознаграждение обещал помочь с документами для снятия с военного учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 8 тысяч долларов США.

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