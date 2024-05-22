Обещал помочь с документами для снятия с воинского учета: в Киеве разоблачили мошенника. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, за вознаграждение обещал помочь с документами для снятия с воинского учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 8 тысяч долларов США.

Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"По данным следствия, 37-летний киевлянин за 8000 долларов США обещал организовать выдачу военнообязанным мужчинам справок, которые в дальнейшем могут быть использованы для снятия с воинского учета. Однако получив деньги, никакой помощи не оказывал, объясняя это якобы возникновением форс-мажорных обстоятельств. На самом деле никаких связей или знакомств, которыми он хвалился перед "клиентами", у мужчины не было", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что правоохранители зафиксировали ряд фактов получения денег от военнообязанных. По факту мошенничества жителю Киева сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины сообщили о подозрении двум представителям общественной организации, способствовавшим незаконному пересечению границы через систему "Шлях". Стоимость "услуг" составляла 40 тысяч гривен.

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