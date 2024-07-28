В Киеве задержана молодая женщина с 3 кг психотропов, спрятанных в гидроаккумулятор. Фото

В Подольском районе Киева правоохранители задержали 23-летнюю женщину с психотропами. При осмотре у нее изъяли три килограмма запрещенных веществ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

"Женщину во время патрулирования Подольского района обнаружили участковые офицеры полиции. Правоохранители остановили девушку с почтовой коробкой, проверив содержимое которой, обнаружили гидроаккумулятор к насосной станции, внутри которой были спрятаны психотропы", – рассказали в пресс-службе.

Следователи изъяли 3 килограмма "Альфа-PVP", 50 граммов амфетамина, а также около 100 граммов каннабиса, направившихся на экспертизу. 23-летнюю киевлянку задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. На время следствия он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области с поличным задержали женщину, которая, по версии следствия, причастна к контрабанде каннабиса из Таиланда. Посылку с "товаром" переслали в Украину под видом чая.

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