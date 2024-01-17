В Киеве задержан рецидивист, который на железнодорожном вокзале обокрал спящую пенсионерку. Фото

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале ранее судимый мужчина обворовал пенсионерку, которая заснула в ожидании своего поезда. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"На днях в столичную полицию поступило сообщение от женщины о том, что ночью в помещении вокзала у нее исчезла кожаная сумка с деньгами и документами. Правоохранители немедленно начали поиск лица, совершившего кражу", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители, отрабатывая прилегающую к месту совершения преступления территорию, оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 60-летний уроженец Запорожской области. Мужчина, находясь в помещении вокзала, заметил в зале ожидания заснувшую женщину. Рядом с ней стояла сумка, которую он похитил.

Известно, что задержанный уже не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По фату кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить ревнивца, который ножом ударил женщину в живот. Злоумышленник сделал это, когда узнал, что жена имеет отношения с другим мужем.

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