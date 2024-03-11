В Киеве у 19-летнего "бизнесмена" изъяли 2,5 кг наркотиков и психотропов на 500 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, пытавшегося сбыть психотропы и наркотики. Во время обысков у него изъяли более 2,5 кг "товара" на сумму более 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам стражей порядка, они задержали 19-летнего уроженца Луганщины, который собирался распространить психотропные вещества и наркотические средства с помощью почтовых отправлений. В его рюкзаке было найдено 14 бумажных упаковок с психотропным веществом "Альфа-PVP".

"В ходе последующего неотложного обыска по месту жительства злоумышленника мы изъяли более 2,5 килограмма запрещенных веществ, среди которых: амфетамин, Альфа-PVP, мефедрон, каннабис, а также электронные весы и другие вещественные доказательства. Все изъятое мы направили на экспертизу", – уточнили в пресс-службе.

Общая стоимость обнаруженного "товара" по ценам "черного рынка" может составлять более 500 000 гривен". Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ или их аналогов в больших размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители в помещении кафе задержали мужчину, который организовал "бизнес" по продаже наркотиков. Стоимость одного грамма кокаина составила 200 долларов США.

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