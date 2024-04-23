В Киеве рецидивист ограбил храм возле железнодорожного вокзала. Подробности и фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил церковь в Соломенском районе. Злоумышленник разбил стекло иконы и забрал золотые и серебряные украшения, которые граждане оставляли в виде пожертвований.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о том, что в храм Георгия Победоносца, который в Соломенском районе столицы зашел неизвестный, разбил стекло иконы, и сорвал висящие на иконе украшения с драгоценного металла, которые граждане оставили в виде пожертвований. Личность предполагаемого злоумышленника оперативно установили.

"Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний уроженец Киевской области. Злоумышленник скрывался в одном из хостелов на территории столицы. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли украшения", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил 78-летнюю женщину. Злоумышленник проследил за пенсионеркой от магазина до подъезда дома, выхватил из ее сумки кошелек с деньгами и скрылся.

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