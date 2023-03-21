В Киеве задержан мужчина, который рассылал ''клиентам'' наркотики, пряча их в технике и бытовых вещах. Видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Якобы он отправлял своим "клиентам" запрещенные вещества, которые прятал в разные бытовые предметы и технику.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, они получили информацию о том, что житель Дарницкого района занимается продажей наркотических веществ. Вскоре задержали мужчину на горячем в отделении почты, когда он собирался отправить очередную партию наркотиков клиентам.

"Бизнесменом" оказался 20-летний уроженец Донбасса. Он пытался отправить по почте компьютерный системный блок, внутри которого спрятал 2 килограмма марихуаны. Установлено, что нарушитель заказывал наркотическое вещество через интернет, затем расфасовывал на свертки и отправлял по почте клиентам по всей стране. Для конспирации он прятал "товар" в разные бытовые предметы и технику. Во время обыска по его месту жительства правоохранители также изъяли еще полкилограмма наркотика, зип-пакеты и электронные весы", – рассказали в пресс-службе.

По факту незаконного хранения и сбыта наркотических веществ возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали иностранку, гулявшую по улице с гранатой и психотропами в пакете.

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