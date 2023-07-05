В Киеве задержан коллаборант, пытавшийся разоблачить активистов движения "Желтая лента" на временно оккупированной Запорожской области

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта, пытавшегося разоблачить проукраинских партизан на временно оккупированной Запорожской области. Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь в Киеве.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Служба безопасности задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВС РФ в Запорожской области". Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения России переехал в оккупированный в то время Мелитополя. Там он начал сотрудничать с рашистами, за что в конце апреля 2022 года его назначили "полицейским патрульно-постовой службы" местного подразделения оккупационного "мвс рф", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СБУ, на этой "должности" злоумышленник активно участвовал в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе. Было установлено, что коллаборант получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента".

"В июле 2022 года коллаборант, понимая неотвратимость наказания за совершение преступления, решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения и переехал на подконтрольную Украине территорию. По данным следствия, злоумышленник как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленник задержали и сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности. Он находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить очередную пророссийскую пропагандистку. Она распространяла материалы с призывами к государственному перевороту и отрицала существование украинского языка.

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