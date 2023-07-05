На Киевщине будут судить пропагандистку: призывала к госперевороту и отрицала существование украинского языка. Фото и видео

В Киевской области будут судить очередную пророссийскую пропагандистку. Она распространяла материалы с призывами к государственному перевороту и отрицала существование украинского языка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности Украины разоблачила 41-летнюю жительницу Киевщины, которая публично распространяла материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Досудебным расследованием установлено, что злоумышленница на своей странице в социальной сети Facebook публиковала фото и текстовые материалы, содержащие призывы к военному государственному перевороту. Своими действиями женщина пыталась подорвать авторитет власти, посягая на конституционные принципы и общественные отношения, обеспечивающие ее суверенитет", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, подозреваемая распространяла материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. В частности, злоумышленница обнародовала кремлевские нарративы о внутреннем гражданском конфликте. Также женщина отмечала, что украинского языка никогда не существовало, а украинские земли "принадлежат Киевской Руси".

Следствие, в частности, по фактам действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители завершили досудебное расследование по прокремлевскому тиктокеру. Злоумышленник устраивал провокации в Киево-Печерской лавре и обвинял украинских защитников в развязывании войны.

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