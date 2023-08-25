В Киеве задержали "знахарку", которая "лечила" пенсионерку с помощью молитв над деньгами. Фото и подробности

Правоохранители Киева задержали женщину, которая может быть причастна к мошенничеству. Злоумышленница заявила киевлянке, что она "знахарка" и под предлогом нетрадиционного метода лечения выманила у пенсионерки 1450 евро и 5000 гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что злоумышленница встретила потерпевшую у медучреждения и рассказала ей, что она известна "знахарка". Для обряда необходимо вынести деньги на улицу и помолиться над ними. Старушка согласилась и вместе с женщиной пошла к месту жительства, откуда вынесла все свои сбережения: 1450 евро и 5000 гривен", – рассказали в пресс-службе.

На улице злоумышленница завернула деньги в платок и положила в пакет. После этого вернула сверток пенсионерке, которая только дома увидела, что купюры в свертке сувенирные. "Знахарку" оперативно задержали – ею оказалась 26-летняя жительница Харькова, прибывшая в столицу для легкого заработка.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве житель Запорожской области организовал работу фейкового пункта обмена валюты. Злоумышленник для этого арендовал помещение в центре города и "заработал" 58 тысяч долларов США.

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