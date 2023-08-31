В Киеве задержали злоумышленницу, укравшую у женщины сумку с почти 250 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, похитившую у женщины почти четверть миллиона гривен. Нарушительница во время встречи по поводу покупки валюты, завладела сумкой потерпевшей с деньгами и скрылась.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним сообщения от киевлянки о том, что на бульваре Кольцова на одном из рынков у нее украли сумочку с деньгами.

"Было установлено, что накануне злоумышленница познакомилась с потерпевшей и договорилась об обмене национальной валюты на иностранную. Когда женщина принесла договоренную сумму – 24 000 грн. и 6400 долларов США, подозреваемая отвлекла киевлянку и похитила сумку с деньгами", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу возле ломбарда, где она выкупила сережки, которые до этого сдала. Ею оказалась уроженка Киевщины, 1974 года рождения. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже. Злоумышленник забрал из квартиры киевлян, предоставивших ему убежище, 120 тысяч долларов США и золотые украшения, а затем скрылся на отдых в Одессу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!