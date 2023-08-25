В Киеве рецидивист обворовал квартиру, в которую его впустили пожить: забрал $120 тыс. и уехал отдыхать на море. Фото

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже. Злоумышленник забрал из квартиры киевлян, предоставивших ему убежище, 120 тысяч долларов США и золотые украшения, а затем уехал на отдых в Одессу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам стражей порядка, к ним поступило сообщение о краже 120 тысяч долларов США и золотых украшений на сумму 5 000 долларов США из квартиры местных жителей.

"В ходе общения с заявителями полицейские выяснили, что день назад владельцы квартиры познакомились с водителем такси, который рассказал, что ему негде жить и попросил убежища. Мужчина и женщина впустили нового знакомого к себе домой и уехали по своим делам. Когда вернулись домой – все вещи в квартире были разбросаны, исчезла немалая сумма денег и золотые украшения. Все, что было известно супругам о новом знакомом – только имя и номер телефона", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что у них было фото злоумышленника, благодаря чему удалось быстро установить личность "таксиста". Им оказался полтавчанин, 1987 года рождения, у которого раньше были проблемы с законом. Кроме того, стражи порядка узнали, что мужчина может находиться в городе Одесса и выехали на его поиски – там его и задержали в одной из гостиниц.

Следователи обнаружили у него часть похищенных денег, которую злоумышленник еще не успел потратить. По факту кражи, совершенной в особо крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 684 000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в совершении серии краж на АЗС и в кафе. В настоящее время доказана его причастность к 10 таким случаям.

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