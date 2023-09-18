В Киеве задержали троих наркоторговцев: изъяли 40 килограммов "товара" на 10 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили троих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков. Во время обысков у них нашли и изъяли более 40 кг "товара" на около 10 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, они разоблачили группу лиц, сбывавших наркотики в столице. Злоумышленниками оказались трое мужчин 1988, 1991 и 2001 годов рождения.

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"Были проведены обыски в автомобиле, по адресам проживания и в гараже наркодиллеров. В результате изъято более 40 килограммов синтетического наркотика, электронные весы и пакеты для фасовки. По заключению экспертизы вещество – это наркотическое средство соли Альфа-PVP. Общая стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 10 миллионов гривен", – рассказали в полиции.

Злоумышленники задержали и сообщили им о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Двое из них были ранее судимы за разбой и хранение наркотиков. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. Запрещенные вещества они пересылали "клиентам" , пряча их в зарядные устройства и мобильные телефоны.

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