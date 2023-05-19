В Киеве задержали россиянина и чиновника военной администрации, которые организовали схему выезда уклонистов за границу. Фото

В Киеве задержали организаторов схемы нелегального выезда призывников за границу. Адвокат и чиновник Киевской ОВА за свои "услуги" брали по 1000 долларов с мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, гражданин РФ получил вид на жительство на территории Украины и разрешение на занятие здесь адвокатской деятельностью. Вместе с сотрудником военной администрации он организовал схему незаконного пересечения государственной границы Украины для призывников.

Адвокат подыскивал граждан, желавших уехать за пределы нашей страны, но на время действия военного положения были ограничены в таком праве. Он организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Путь".

"В дальнейшем информацию о желающих он передавал должностному лицу военной администрации – уроженцу Луганщины, 1977 года рождения. В свою очередь, он способствовал включению уклонистов в списки, которые в дальнейшем служили основанием для беспрепятственного пересечения государственной границы. Такая "услуга" стоила 1000 долларов США с одного человека", – рассказали правоохранители.

Адвоката задержали по получении им 8 тыс. дол. США за организацию очередного незаконного пересечения границы 8 граждан.

Как отметили в пресс-службе СБУ, во время обысков по месту жительства задержанного была обнаружена боевая граната Ф-1; удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области; российский военный билет; документы с доказательствами незаконных действий.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство. Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, чиновнику Киевской ОВА и адвокату сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали мужчину, который может быть причастен к незаконной переправке граждан призывного возраста через границу Украины. Стоимость одной справки о непригодности к военной службе составила 9 тысяч долларов США.

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