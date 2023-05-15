Полицейские Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу: стоимость "услуг" составляла $9 тыс. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который может быть причастен к незаконной переправке граждан призывного возраста через границу Украины. Стоимость одной справки о непригодности к военной службе составила 9 тыс. долл. США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику, в частности, грозит до девяти лет лишения свободы.

"Правоохранители разоблачили жителя Киева, который во время действия военного положения организовал преступную схему беспрепятственного пересечения госграницы Украины мужчинам, подлежащим мобилизации. Он предоставлял им медицинские документы о признании последних непригодными к военной службе. Организатором преступной схемы оказался 29-летний житель Киевской области, ранее не имевшего проблем с законом", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили полицейские, злоумышленник с помощью коррупционных связей предоставлял "клиентам" медицинские справки о признании их непригодными к военной службе. Такие документы позволяли уклонистам беспрепятственно пересекать госграницу.

Стоимость так называемых "белых билетов" составила 9 тыс. долл. По факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство.

Также полицейские провели обыск по месту жительства мужчины, во время которого обнаружили и изъяли пистолет, автомат, патроны и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований задержали на горячем двух коллег из правоохранительных органов, создавших преступную схему по оформлению фальшивых документов для мужчин призывного возраста. За материальное вознаграждение они выдавали им справки о якобы непригодности к военной службе.

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