В Киеве задержали рецидивиста-серийного вора лифтовых катушек: может быть причастен к более чем 40 случаям. Фото и видео

В Киеве задержали ранее судимого мужчину. Его подозревают в причастности к более чем 40 эпизодам краж лифтового оборудования, которое он выносил из домов в сумке одной из служб доставки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали правоохранители, они задержали 34-летнего киевлянина, который "специализировался" на похищении лифтового оборудования. В многоэтажки он попадал преимущественно, когда выключали свет, а лифтовые катушки выносил в рюкзаках одной из служб доставки.

"Чтобы разоблачить злоумышленника, мы, в частности, просмотрели около сотни видео с камер наблюдения, которые зафиксировали фигуранта и автомобиль, на котором он передвигался. Вора задержали, когда тот пытался сдать похищенное в пункт приема металлолома в Оболонском районе. Мы установили, что злоумышленник причастен к более чем 40 эпизодам краж лифтового оборудования", – рассказали в полиции.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленнику, ранее имевшему проблемы с законом, сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева задержали мужчину, подозреваемого в краже из машины энергетиков. Коммунальщики приехали проводить аварийные работы, а злоумышленник, воспользовавшись их отсутствием, обокрал служебный автомобиль.

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