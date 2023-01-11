В Киеве мужчина обворовал машину энергетиков, приехавших ликвидировать аварию. Фото
В Печерском районе Киева задержали мужчину, подозреваемого в краже из машины энергетиков. Коммунальщики приехали проводить аварийные работы, а злоумышленник, воспользовавшись их отсутствием, обокрал служебный автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о краже из автомобиля на бульваре Михновского.
"Как выяснилось, потерпевший работает в энергокомпании и в то время вместе с коллегами на этом выполнял аварийные работы. Злоумышленник воспользовался моментом и угнал из салона авто служебный планшет", – рассказали в полиции.
Благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут движения вора и в течение суток правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Полтавщины, 1979 года рождения. По факту кражи, совершенной во время действия военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Напомним, правоохранители задержали отца и сына, подозреваемых в краже в городе Вишневое Киевской области. Злоумышленники повредили навесной замок одного из складских помещений и вынесли оттуда сигарет на 700 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в одной из больниц задержали мужчину, который может быть причастен к краже. У него обнаружили вещи, принадлежащие пациентам медицинского учреждения.
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