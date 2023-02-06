В Киеве задержали рецидивиста, подозреваемого в кражах из 17 автомобилей. Фото

В Киеве был задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в краже из автомобилей на территории Голосеевского района. Предварительно злоумышленник причастен к 17 таким случаям.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в начале января к ним поступило сообщение от охранников стоянки о том, что благодаря камерам видеонаблюдения они обнаружили неизвестного, пытающегося украсть из автомобиля вещи.

"Следователи установили, что злоумышленник "зарабатывал" себе на жизнь воровством из машин. В ночное время правонарушитель открывал окна отверткой, проникал в салон и забирал все, что ему казалось ценным. Похищенное складывал в сумку и носил с собой, так как постоянного места жительства в столице не было", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к преступлениям и задержали его. Им оказался 30-летний уроженец Житомирской области, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

По фактам краж, совершенных в условиях военного положения и покушения на кражу, открыты уголовные производства. Злоумышленнику сообщили о подозрении в причастности к 17 таким случаям. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, подозреваемую в причастности к угону машин. Одному из злоумышленников избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн.

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