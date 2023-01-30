В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, специализировавшуюся на похищении легковушек. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, подозреваемую в причастности к угону машин. Одному из злоумышленников избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Следователи и оперативники провели кропотливую работу по выявлению и задержанию нарушителей: опросили свидетелей и очевидцев, установили маршруты передвижения угнанных автомобилей. В ходе досудебного расследования мы выяснили, что нарушители угоняли транспортные средства в ночное время суток. Организатор – это уроженец Сумщины, 1989 года рождения, который выполнял функции лидера, предоставлял указания и планировал преступления. Также задержан его сообщник – 51-летний киевлянин, который помогал подыскивать авто", – рассказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что злоумышленники угоняли легковые автомобили. В ходе обыска по местам жительства и в машинах правонарушителей следователи обнаружили и изъяли большую сумму денег, оружие и патроны. Также были найдены поддельные документы правоохранительных органов и различные пропуска, которые использовались для совершения преступлений.

По факту незаконного завладения транспортным средством и незаконного обращения с оружием возбуждены уголовные производства, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен и 800 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители задержали известного угонщика автомобилей. Злоумышленник специализировался на элитных авто Lexus и Toyota.

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