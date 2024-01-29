В Киеве задержали рецидивиста, который прятал полкилограмма психотропов в чайнике. Фото

В Киеве разоблачили ранее судимого мужчину, который занимался сбытом психотропов, а "товар" получал через почтоматы. Во время осмотра у него была обнаружена посылка с чайником, в котором было полкилограмма амфетамина.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они разоблачили 28-летнего местного жителя, который занимался распространением психотропных веществ.

"Установлено, что нарушитель с помощью сервиса почтовых отправлений получил посылку с электрическим чайником, внутри которого находился сверток с амфетамином весом 500 граммов. Полицейские задержали киевлянина и изъяли запрещенные вещества. Кроме этого, по месту жительства фигуранта во время неотложных следственных действий следователи обнаружили средства для фасовки, мобильный телефон и сим-карты", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские уточнили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По факту сбыта наркотических и психотропных веществ открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить шестерых мужчин, наладивших деятельность нарколаборатории. Ежемесячно "бизнес" приносил им миллионные доходы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!