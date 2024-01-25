Ежемесячно "зарабатывали" 5 млн грн: в Киеве будут судить дельцов, организовавших работу нарколаборатории. Фото

В Киеве будут судить шестерых мужчин, наладивших деятельность нарколаборатории. Ежемесячно "бизнес" приносил им миллионные доходы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организатором группировки оказался киевлянин 1983 года рождения. Он привлек к наркобизнесу еще пятерых своих знакомых и родственников. В одном из хозяйственных помещений Киева фигуранты организовали деятельность нарколаборатории, где занимались изготовлением кокаина, метамфетамина, амфетамина, каннабиса, ЛСД, МДМА, "солей" и других опасных наркотических и психотропных средств", – рассказали в пресс-службе.

Для реализации своей "продукции" наркодельцы создали в одном из мессенджеров чат-бот, по которому принимали заказы от "клиентов" в столице. "Товар" заказчики получали через службу такси. В общем, такой "бизнес" приносил фигурантам от 5 миллионов гривен ежемесячно.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители перекрыли международный канал поставки кокаина в Киев, который организовало четверо мужчин. Во время обысков у них нашли и изъяли "товар" на 20 миллионов гривен.

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