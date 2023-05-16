В Киеве задержали псевдоадвоката, наладившего схему переправки мужчин через границу. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину с удостоверением адвоката, который с помощью поддельных справок помогал уклоняющимся переправляться через границу Украины. Общая стоимость таких "услуг" составила 250 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что пользуясь своими связями, местный житель за соответствующую плату способствовал в незаконной переправке лиц призывного возраста через государственную границу и подделке медицинского заключения о непригодности к службе. Также в дальнейшем задержанный обещал давать советы при непосредственном пересечении границы. Общая стоимость таких услуг составила 250 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 43-летний киевлянин. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу и получения взяток для чиновников возбуждено уголовное производство. Также правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой преступной деятельности.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, злоумышленника задержали во время получения денег от "клиента". Он обещал внести данные мужчины в систему "ПУТЬ", позволяющую беспрепятственный выезд за границу в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали мужчину, который может быть причастен к незаконной переправке граждан призывного возраста через границу Украины. Стоимость одной справки о непригодности к военной службе составила 9 тысяч долларов США.

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