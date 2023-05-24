В Киеве задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Фото

В столице сотрудники СБУ задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Им оказался участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста". Фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины". По данным следствия, он являлся одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской лавры в конце марта 2023 года", – рассказали в СБУ.

Сообщается, что злоумышленник подстрекал граждан к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны. Кроме того, свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков.

После начала полномасштабной вооруженной агрессии сторонник "русского мира" публично поддержал агрессивную политику высшего военно-политического руководства страны-террориста РФ. Также мужчина оправдывал захват украинских территорий.

"Во время обысков по адресу жительства злоумышленника обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. Также у него изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора", – добавили в СБУ.

По факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины и восхваления ее участников возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. По представлению СБУ, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру, устраивавшему провокации в Киево-Печерской лавре. Кроме того, сторонник "русского мира" отрицал вооруженную агрессию РФ.

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