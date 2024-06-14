В Киеве задержали мужчину, запустивший салют во время ракетной атаки России на Украину. Подробности и видео

Правоохранители столицы задержали мужчину, который в ночь на пятницу, 14 июня, во время очередной российской атаки на Украину запустил салют в Соломенском районе. По словам нарушителя, он это сделал по случаю дня рождения товарища.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

По словам правоохранителей, информация о происшествии поступила в столичную полицию около 1:00 в пятницу, 14 июня. В это время в Киевской области была объявлена воздушная тревога, так что громкие звуки и яркие вспышки испугали жителей многоэтажек.

"Полицейские провели ряд розыскных мероприятий и установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний местный житель, объяснивший, что запустил салют по случаю дня рождения своего товарища", – уточнили в полиции.

Злоумышленника задержали – по факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Нарушителю готовят сообщение о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили личность нарушителя, запустившего салют из окна многоэтажки в Оболонском районе Киева. Свой поступок 18-летний парень объяснил тем, что решил проверить его действие, поскольку у средства истек срок годности.

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