Захотел проверить его действие: в Киеве установили нарушителя, запустившего салют из окна дома на Оболони. Фото

Правоохранители установили личность нарушителя, запустившего салют из окна многоэтажки в Оболонском районе Киева. Свой поступок 18-летний парень объяснил тем, что решил проверить его действие, поскольку у средства истек срок годности.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло на днях в Оболонском районе столицы. Они получили уведомление о том, что неизвестный из дома запустил фейерверк.

"Прибыв на место происшествия, во время проверки близлежащей территории, участковые офицеры полиции разыскали причастного к хулиганским действиям 18-летнего киевлянина. Последний, находясь на лестничной клетке многоэтажного дома, через открытое окно запустил салют. Как объяснил сам нарушитель, таким образом он решил проверить его действие, поскольку у средства истек срок годности", – рассказали в полиции.

По факту хулиганства открыто уголовное производство, а киевлянину сообщили о подозрении.

Напомним, в Украине категорически запрещено использовать какие-либо пиротехнические изделия в период действия военного положения. За совершение указанного правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 11 июня, в Киеве неизвестные решили запустить салют. Инцидент в столице произошел на Харьковском массиве.

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