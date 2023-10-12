В Киеве задержали мужчину, укравшего деньги с авто: преступление зафиксировала камера. Фото и видео

В Киеве оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из автомобиля. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним с заявлением обратился мужчина и сообщил о краже ценных вещей из его автомобиля Fiat.

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"Правоохранители установили, что злоумышленник воспользовался отсутствием водителя, проник в салон легковушки через незапертую дверь и похитил оттуда 570 евро, 200 долларов США, 20 000 гривен документы и банковские карточки. Часть вещественных доказательств была изъята", – рассказали в полиции.

Злоумышленником оказался житель Киевщины, 1975 года рождения. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к краже. Злоумышленники ночью проникли в квартиру – переночевали в ней, забрали имущества более чем на 50 тысяч гривен, а после окончания комендантского часа скрылись.

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