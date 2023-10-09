Обворовали квартиру и переночевали в ней до окончания комендантского часа: в Киеве задержали двух воров. Фото

В Киеве задержаны двое мужчин, подозреваемые в причастности к краже. Злоумышленники ночью проникли в квартиру – переночевали в ней, забрали имущества более чем на 50 тысяч гривен, а после окончания комендантского часа скрылись.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задержали с поличным двух злоумышленников сразу после совершения квартирной кражи в многоэтажке на улице Анатолия Соловьяненко.

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"Мужчины попали в чужое жилище, отключив замок входной двери специально подготовленным инструментом. Сообщники переночевали в квартире, чтобы дождаться окончания комендантского часа, а затем вынесли оттуда имущества на сумму более 50 тыс. грн", – уточнили в пресс-службе.

Среди прочего, нарушители похитили ноутбук, мобильный телефон, обогреватель, два павербанка, серебряную цепочку, триммер и более 17 тысяч гривен наличных денег. Злоумышленникам, местным жителям 1969 и 1985 годов рождения, сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева с поличным разоблачили водителя легковушки, который крал брусчатку. Событие произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

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