В Киеве задержали мужчину, убившего своего товарища на детской площадке. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, убил своего товарища во время ссоры на детской площадке. Злоумышленник пытался уйти от ответственности и скрывался по разным адресам.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в начале сентября на улице Мечты в Шевченковском районе Киева. Тогда им позвонил прохожий, который обнаружил на территории детской площадки во дворе многоэтажного дома тело мужчины.

Погибшим оказался 44-летний местный житель, у которого судебно-медицинский эксперт обнаружил ножевое ранение сердца. Полицейские установили, что на улице между мужчиной и его товарищем возникла ссора во время совместного употребления алкогольных напитков.

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"Впоследствии фигурант пошел домой, взял нож и, вернувшись на место, нанес им киевлянину удар в сердце. От полученного ранения пострадавший скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 33-летний местный житель – военнослужащий, находящийся в отпуске по личным обстоятельствам. Злоумышленника разыскали через несколько суток. Чтобы избежать ответственности, он скрывался по разным адресам, снимая квартиры посуточно.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который, по данным следствия, смертельно ранил соседа. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджог квартиру и оставил в ней умирать свою жертву.

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