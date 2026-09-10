В Киеве рецидивист смертельно ранил соседа и оставил его умирать в горящей квартире. Подробности дела

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по данным следствия, нанес соседу смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджог квартиру и оставил в ней умирать свою жертву.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе столицы горит квартира в одном из многоэтажных домов. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, полицейские и медики. Во время тушения пожара в квартире был обнаружен мужчина с ножевым ранением – его госпитализировали, однако, к сожалению, вскоре он скончался в больнице.

Полицейские установили, что накануне вечером к 44-летнему мужчине приходил сосед, с которым они распивали алкогольные напитки в квартире. Впоследствии между мужчинами возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес ножевое ранение в грудь 44-летнему владельцу квартиры.

Главные истории дня

"Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник поджог квартиру, имитировав случайное возгорание кровати потерпевшего от окурка", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники в течение суток разыскали злоумышленника в Черкасской области и задержали его. Им оказался 41-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к ответственности за имущественные преступления и убийство.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении. На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следствием решается вопрос о дополнительной квалификации события.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, забил до смерти мать своей сожительницы. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело жертвы в лесополосе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!